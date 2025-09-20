Rize'deki sel felaketinde son durum ne, can kaybı var mı?

Rize başta olmak üzere Doğu Karadeniz illeri yoğun yağışın etkisi altında. Özellikle Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde hayatı durma noktasına getiren sağanak, ulaşımı engelledi ve çok sayıda tahliyeyi beraberinde getirdi. Peki, Rize’de sel felaketinde son durum ne, can kaybı yaşandı mı?

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİNDE SON DURUM NE?

Kentte son 24 saatte metrekareye 1000 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu miktar, Türkiye’nin birçok ilinin yıllık yağış ortalamasını aştı. Fırtına Deresi ve Arılı Deresi başta olmak üzere çok sayıda dere kritik seviyeye ulaşarak taşkınlara yol açtı.

Çamlıhemşin-Ayder yolu ile Rize-Erzurum karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapanırken köprüler ve yollar çöktü. AFAD, DSİ, karayolları ve jandarma ekiplerinden 269 personel ve 80 araç bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI VAR MI?

Rize Valisi Selim Baydaş, sel felaketinde can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Valilik açıklamasına göre riskli bölgelerde yaşayan çok sayıda vatandaş tahliye edildi. Yağışın ise sürmesi bekleniyor.

Çamlıhemşin’de Ayder yolu üzerinde iki bungalov sele kapıldı. Yetkililer, tedbirlerin artırıldığını ve vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğünü duyurdu.

15 aile tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilirken Fındıklı öğretmenevi ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

HANGİ İLÇELER SELDEN ETKİLENDİ?

Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgede sel ve taşkın etkili oldu.