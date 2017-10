Türkiye Gazetesi

İstanbul’a 6 ay önce iş yapmak için gelen İranlı milyarder kardeşler, filmleri aratmayacak bir yöntemle soyuldu. Zanlılar polisin sıkı çalışması neticesinde yakayı ele verdi. M.S. (32), A.S. (35) ve M.S. (30), Macaristan, Dubai ve Rusya’da bulunan yüklü miktardaki paralarını almak için bir İngiltere merkezli bir koruma şirketiyle anlaştı. Türkiye üzerinden paralarını almaya İstanbul’a gelen kardeşler için koruma şirketi Beyoğlu Sütlüce’de 5 yıldızlı bir otelin 6. ve 7. katını kiraladı. Emekli komandoların hizmet sunduğu şirketin 4 koruması, Türk vatandaşı 15 koruma görevlisini yüksek ücretle işe aldı. İngiliz korumalar daha sonra otelden ayrıldı. Aynı akşam otele gelip kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi “Size suikast yapılacak. Güvenliğinizi sağlamak için birlikte gitmeliyiz” diyerek milyarderleri kaçırdı. İş adamlarına uzun süre ulaşılamayınca devreye polis girdi. Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, kardeşleri, odaya gelen şahısların kaçırdığını, İngiliz korumaların da 500 bin avro değerinde mücevher, paralarının çekilmesi için kullanılacak olan evrakları alarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Zanlıların Atatürk Havalimanı’ndan İngiltere’ye kaçtıkları tespit edildi. Her yerde aranan kardeşler ise operasyonların sürdüğü esnada taksiyle otele geri döndü. Olaya karıştıkları iddia edilen İran uyruklu Alman vatandaşı olan S.N, İran vatandaşı A.N, ‘Lorient’ kod adlı Belçika vatandaşı U.D ve Türkiye vatandaşı O.A, Ö.C, A.Y gözaltına alındı. Şüpheliler ile İngiliz korumaların birlikte çalıştığı öne sürüldü. Zanlılar adliyeye sevk edildi.