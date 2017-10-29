Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bankaların bu şekilde devreye girmiş olmaları yatırıma yönelik bir hareket. Türk halkı altın alırken birebir görerek alır. Muhatap arar. Kontrol edemedikleri bir altını alıp karşılığında da ATM’lerin veznesine para yatırmaları bugüne kadar görmediğimiz bir işlem. İster istemez böyle bir şeyin kuyumcuların müşterilerine olumlu yansıyacağını düşünmüyoruz. Bankalar vatandaşı bir şeye yönlendirmek istiyorlarsa, küçük rakamlarla mevduat hesabı açıp bunlara ayrı bir faiz işlemi uygulayarak tasarrufa yönlendirebilirler” dedi. Konuyla ilgili vatandaşlar ise olumlu şöyler söyledi. Pınar Özkurt isimli bir vatandaş, “7 gün 24 saat altına ulaşılabilir olması süper. Saat 7’de çarşılar kapanıyor ondan sonra ihtiyacı olanlar altın alamıyor. ATM’lerden alabiliriz” dedi. Ayşe Akat ise “İleri teknolojinin faydaları” ifadelerini kullandı.