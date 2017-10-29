Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır bu konuda açıklamalar yapıp uyarılarda bulunduklarını dile getiren Şen, iklim değişikliğinin gözle görülür sonuçlarının son birkaç yıldır kendisini göstermeye başladığını ve bu uyarıların ne manaya geldiğinin yeni yeni, yaşanarak anlaşılmaya başladığını ifade etti. Prof. Dr. Şen, “Deniz suyu sıcaklığı Karadeniz’de 17, Marmara’da 18 derece. Bunlar çok yüksek rakamlar. Bu rakamın 10 derecelerde olması lazım. Bu durum, balıklar için hiç iyi değil. Balıkların büyümesi için deniz suyu sıcaklığının düşük olması lazım. Ancak şu an sıcaklık çok yüksek olduğu için balıklar büyüyemiyor. Ayrıca sıcaklık yüzünden balık sayısı da azaldı. Karadeniz ve Marmara’da neredeyse palamut ve lüfer hiç yok. Oysa şu an bu iki balığın en çok olduğu dönem. Sıcak sebebiyle balıklar daha kuzeye kaçıyor. Şu anda denize girseniz üşümezsiniz. Bu sebeplerden balıkçılar eli boş dönüyor. Millet de balık yiyemiyor” ifadelerini kullandı. İSTANBUL