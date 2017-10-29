Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ULUDAK ekibinin vücutlarını zinde tutmak yaptığı eğitimler nefes kesti. İznik ilçesine bağlı Müşküle köyünde Sarıkaya olarak bilinen bölgeye giden dağcılar, göl kıyısında hem iniş, hem tırmanma idmanı yaptı. Sarıkaya’nın farklı rotaları ve sağlam kaya yapısı ile dağcılar için uygun bir tırmanış ortamı olduğunu söyleyen ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Bu kayada ekibimizle antrenman yapıyoruz. Hem tırmanış, hem de iniş çalışmaları gerçekleştirdik. Bunu sürekli yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı kalmak ve vücudumuzu zinde tutmak için bu tür idmanlara ihtiyacımız var. 12 kişilik ekiple çalıştık. Geceyi 75 metre yükseklikte göl manzarasında geçirdik” dedi.