29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul’da birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Maslak’ta gökdelenlerin oluşturduğu kırmızı beyaz görüntü büyük beğeni topladı. Maslak’ta bulunan binalara ve gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi.
Gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı
29.10.2017 - 15:49 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı.
Etiketler : 29 Ekim,Cumhuriyet Bayramı,İstanbul,gökdelen,Türk bayrakları,
515275 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515275.aspx
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