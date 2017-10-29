Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul’da birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Maslak’ta gökdelenlerin oluşturduğu kırmızı beyaz görüntü büyük beğeni topladı. Maslak’ta bulunan binalara ve gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi.