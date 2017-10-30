Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısında yaralanan ve yanında kimsesi olmadan Türkiye'ye getirilen 2,5 yaşındaki Reda Ali, Türk Kızılayının girişimiyle Suriye'deki ailesine kavuştu.

Reda ve aylarca oğlunun izini süren babası Ali Muhammed, 6 aylık hasretlerini sınırın sıfır noktasında birbirlerine gözyaşları içerisinde sarılarak dindirdi.





6 AY KİMSESİZ KALDI

Esed rejiminin İdlib'de nisan ayında gerçekleştirdiği, yüzlerce insanın ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısı, Suriyeli Reda Ali'nin de hayatının darmadağın olmasına sebep oldu.

İdlib'deki saldırılarda annesini kaybeden ve kendisi de yaralanan 2,5 yaşındaki Reda Ali, Türkiye'den gönderilen ambulasla Hatay'daki Reyhanlı Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Reda, ardından Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.





AİLE ARAŞTIRMASI YAPILDI

Tüm bu süreçlerde yanında kimsesi bulunmayan Reda, doktorların yoğun çabasıyla yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Reda, mayıs ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'nde geçici koruma altına alındı. Yetkililer, bir yandan da Reda'nın Suriye'de bir ailesi olup olmadığını araştırmaya başladı.

TÜRK KIZILAYI YARDIMIYLA BABASI BULUNDU

Reda'nın ailesini bulmak üzere bir taraftan Türk Kızılayının Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile yürüttüğü girişimler diğer yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin araştırmaları, olumlu sonuç verdi.

Bu süreçte yaşananları AA muhabirine anlatan Türk Kızılayının uzman personelinden Yasmina Peker, İdlib'deki saldırılarda yaklaşık bin 500 kişinin, bulundukları yerden başka bölgelere kaçtığına, bu sırada çok sayıda kişinin yaralandığına veya yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

Peker, "Reda'nın annesi bu saldırılarda ne yazık ki vefat etti. Babası o esnada diğer çocuklarıyla olduğu için Reda ambulansla tek başına, pek çok başka çocuk ve yetişkinle beraber Türkiye'ye geçiş yaptı. Gaziantep'te tedavi altına alınan Reda, sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca koruma altına alındı. Bu esnada hem Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle hem de başka yerel ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile iletişim halindeydik." bilgisini paylaştı.

AİLE İLE TEMASA GEÇİLDİ

Peker, Reda'nın babasına ulaşılması sonucunda, ICRC ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla babasının durumuna, gideceği yerin güvenli olup olmadığına ilişkin detaylı bir araştırma yapıldığını ve incelemelerin olumlu sonuçlandığını kaydetti. Reda'nın ailesi tarafından özlemle beklenen bir çocuk olduğunu vurgulayan Peker, "Elbette Reda yaşanan tek vaka değil. Biz bugün Reda'yı ailesiyle birleştiriyoruz ama amacımız göç yolunda yaşanan bütün kayıpları bulmak ve aile birleşmelerinin her birine destek olmak." dedi.

Türk Kızılayı olarak aile bağlarınının yeniden tesisi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirten Peker, özellikle çok sayıda kaybın yaşandığı İdlib'deki saldırıda yakınlarını bulamayanların kendilerine başvurması çağrısında bulundu.

HASRET SONA ERDİ

Küçük yaşta savaşın en acı haline şahit olan, saldırılarda annesiz kalan Reda Ali, başına gelenlerden habersiz, önceki gün babasına kavuşmak üzere Gaziantep'ten Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Türk Kızılayı ekipleri ve sosyal çalışmacılar eşliğinde süren bu seyahatinde en sevdiği şekerlemelerden yiyen hatta sıkılınca kısa bir süre parkta oynama mutluluğunu da yaşayan Reda Ali, 6 aylık bekleyişin sonunda babasına kavuşmak üzere Yayladağı'na ulaştı.

SINIRDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Türk yetkililer kendisiyle temasa geçinceye kadar oğlunun yaşayıp yaşamadığından dahi emin olamayan baba Ali Muhammed, önceki gün ICRC görevlileri ile Yayladağı Sınır Kapısı'na büyük bir heyecanla geldi. Yaklaşık 6 aydır ayrı olan baba-oğul için artık aralarındaki tek mesafe iki ülkenin sınırlarını belirleyen demir kapılardı.

Yetkililer Reda'yı getiririrken gözyaşlarına boğulan baba, kapının açılmasıyla oğluna "Babam, nerelerdeydin sen? Nasıl bekledik seni bir bilsen..." diyerek koşup sarıldı. Acıyı ve sevinci bir arada yaşayan baba, minik oğluna 4 kardeşinin de kendisini beklediğini ama artık annesinin olmadığını anlattı.

Baba Ali Muhammed, oğlunu bulan, tedavi eden ve kendisine yeniden kavuşturan tüm yetkililere teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Kavuşturdunuz bizi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Oğlumdan 6 aydır haber alamıyordum, tükenmiştim." dedi. Muhammed, kendilerine yardım edenlere duacı olacağını söyledi.

Babasının kollarında Türkiye sınırından geçen Reda'yı Suriye tarafında kardeşleri karşıladı.