Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın, merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, iddiaya göre, Özgür G. ve kız arkadaşı Sitem C. ile alışveriş bahanesiyle markete geldi.

SEVGİLİSİ OYALADI, O ÇALDI



Sitem C. market görevlisini alışveriş bahanesiyle oyalayıp dikkatini dağıttı. Aldığı çikolataları yiyen genç kadın, bir süre market çalışanı ile sohbet etti. Daha sonra Sitem C. görevliye bir şey sorma bahanesiyle tezgah arkasından çıkmasını sağladı. Bu sırada Özgür G. tezgah üzerindeki, içerisinde 300 lira olan bağış kutusunu alıp çantasına koydu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.





ZANLILARDAN BİRİ ARANIYOR



Akaryakıt istasyonunun sahibi olayı fark edince polisi aradı. Ekipler görüntülerden Özgür G.'nin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis Sitem C.'yi arıyor.