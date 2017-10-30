Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, “Karadeniz üzerinde gelen soğuk hava dalgası sebebiyle salı günü gece saatlerinden cuma gününe kadar, Marmara’nın iç kesimleri ve göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette don beklenmektedir. Gece ve sabah ilk saatler görüleceği tahmin edilen dona karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir” denildi.