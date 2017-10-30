Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Otobüs Terminali'nde bir gruptan şüphelenen otogar polisi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine bildirdi. Terminale gelen polis ekipleri, grubun kimliklerini kontrol etti. Kontrolde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri belirlenen Afganistan, Somali ve İran uyruklu 1'i kadın 28 kaçak yakalandı. Gözaltına alınan kadının 6 aylık hamile olduğu belirlendi. Kaçakların, otobüsle Antalya'ya gitmek istedikleri öğrenildi. Fethiye Emniyet Müdürlüğüne getirilen kaçakların işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesine sevk edileceği kaydedildi.