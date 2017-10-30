Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kesmeburun Köyü 1. Derece Sit Alanı olan Kastabala Kalesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığını öğrenen jandarma, yaptığı operasyonda M.Ö. (59), aynı yaştaki S.O., S.Ç. (48) ve H.G.'yi (39) gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları balyoz, 2 adet kürek, kazma, 4 adet manivela, levye, 3 adet murç, el feneri ve 2 adet büyük boy pile el konuldu. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.