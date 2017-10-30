Edinilen bilgiye göre, Kesmeburun Köyü 1. Derece Sit Alanı olan Kastabala Kalesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığını öğrenen jandarma, yaptığı operasyonda M.Ö. (59), aynı yaştaki S.O., S.Ç. (48) ve H.G.'yi (39) gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları balyoz, 2 adet kürek, kazma, 4 adet manivela, levye, 3 adet murç, el feneri ve 2 adet büyük boy pile el konuldu. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Osmaniye'de kaçak kazı yapanlara suçüstü
30.10.2017 - 17:08 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’de tarihi Kastabala Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Etiketler : osmaniye,kaçak kazı,haberler,
515579 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515579.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER