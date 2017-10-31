Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mahir Dağ, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğadı. Sırtına ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Dağ, kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştirenler ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağ'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, saldırı ile ilgili çalışma başlattı.