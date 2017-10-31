Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galata Köprüsü 02.00 itibariyle gemi geçişi için trafiğe kapatıldı. Araç geçişine izin verilmeyen köprü iki taraflı olarak havaya doğru kaldırıldı. Bazı gemiler tersaneye doğru giderken bazı gemiler de tersaneden çıkarak boğaza doğru gitti. Yol yaklaşık 2 saatin ardından tekrar trafiğe açıldı. Galata köprüsünün iki taraflı olarak kalkması vatandaşlar tarafından ilgi görürken polis ve zabıta ekipleri çevrede olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.