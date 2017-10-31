Olay saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Girne Caddesi'ndeki okula öğrencileri bırakan servis sürücüsü yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra yolunu kesen bir cipten inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın servis sürücüsü ile arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kağıthane'de servis şoförüne silahlı saldırı
31.10.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağıthane'de öğrencileri bıraktıktan sonra ilerleyen servis aracının sürücüsüne silahlı saldırı oldu. Öğrenci servisi sürücüsü ağır yaralandı.
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515729 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515729.aspx
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