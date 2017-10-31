Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Girne Caddesi'ndeki okula öğrencileri bırakan servis sürücüsü yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra yolunu kesen bir cipten inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın servis sürücüsü ile arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.