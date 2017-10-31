Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda H.İ.D (35), Ş.K (29), E.S (33) ve Ş.K (32) yakalandı. Zanlıların yapılan üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır 47 gram esrar, 13 gram metamfetamin olmak üzere toplam 25 parça metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ.D., Ş.K. ve E.S. gözaltına alındı. 32 yaşındaki Ş.K. ise serbest bırakıldı.
Kayseri'de uyuşturucu ticaretine gözaltı
31.10.2017 - 09:25 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kayseri,
515731 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515731.aspx
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