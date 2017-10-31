Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Aksaray-Ankara karayolunun 8. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM) ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden 31 plakalı bir minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis ve minibüs sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Kısa sürede Topakkaya beldesi yakınlarında önü kesilerek durdurulan minibüs içerisinden 2’si kadın 5 Suriye uyruklu vatandaş çıktı. Polis ekipleri içerisi ev eşyası yüklü minibüsü alarak uygulama noktasına çekti. Burada minibüs içerisinde narkotik köpeği Dino ile arama yapan polis, ev eşyalarının altına çuvallarla gizlenmiş toplam 220 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 5 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı. Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.