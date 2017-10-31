Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Dikili ilçesi önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde bulunan 11’i çocuk 43 göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresine gönderildi.
İzmir’de 43 kaçak yakalandı
31.10.2017 - 10:19 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 11’i çocuk 43 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Etiketler : izmir,kaçak,göçmen,mülteci,
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