Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Dikili ilçesi önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde bulunan 11’i çocuk 43 göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresine gönderildi.