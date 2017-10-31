Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, ilçenin İshaklı köyünde Fahri Bayrak (57), annesi Zeynep Bayrak’ı (76) bu sabah henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, teslim olmak istemeyen Fahri Bayrak’ı ayağından vurarak teslim almayı başardı. Bayrak’ın yaklaşık 20 yıl önce de eşi Ufuk Bayrak'ı öldürdüğü ve bir kişiyi de yine silahla daha önce yaraladığı öğrenildi. Anne ve eş katili olan Bayrak’ın şizofren hastası olduğu ileri sürüldü.