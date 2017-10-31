2017 yılının Ocak-Eylül arasında Ordu ili genelinde uyuşturucu satıcı, taşıyıcı ve nakil eden kişilere yönelik 486 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, yaklaşık 6 kilogram esrar, 5.5 kilogram ecstasy, yaklaşık 3 kilogram sentetik kannabinoid(bonzai), 56 kök kenevir, 2 gram metamfetamin, 1 gram eroin ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 666 şüpheli yakalanırken bunların 98’i tutuklandı. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik birimleri olarak yoğun bir ç
Ordu'da uyuşturucudan 98 kişi tutuklandı
31.10.2017 - 12:24 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’da bu yılın 9 aylık döneminde uyuşturucu kaçakçılığı, taşıyıcılığı ve satışı yaptıkları belirlenen 98 kişi tutuklandı.
Etiketler : ordu,uyuşturucu,haberler,
515784 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515784.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER