Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işçisi Ramazan Kuran, evindeki elektrik prizine takılı olan uzatma kablosundaki priz arızalanınca tamir etmek için söktü. Kuran, kabloyu akımdan ayırmadan prizi tamir etmeye çalışırken, bir anda elektrik akımına kapıldı. Yakınları olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde, Kuran'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Kuran'ın cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.