Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Kartepe İlçesi Maşukiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda özel bir sağlık meslek lisesinde öğrenim gören Emirhan Güneşli(16)’yi uyandırmak için yanına gelen ailesi Güneşli’yi hareketsiz halde bulunca 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrolde Emirhan Güneşli’in öldüğünü belirledi. Ölümü şüpheli görüldüğünden otopsi için kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi Morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ileri sürülen Emirhan’ın kalp krizi nedeniyle vefat edildiği iddia ediliyor.