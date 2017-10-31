Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ramazanpaşa Mahallesi’nde Doğu Gazi Bulvarı istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü Z.A. trafik yoğunluğunda aracı ile bekleme yaptı. Trafiğin açılmasını ve araçların hareket etmesini bekleyen Z.A. bir süre sonra direksiyon başında uyuyakaldı. Aracın trafikte hareket etmemesi üzerine çevredeki vatandaşlar, sürücüyü uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsı en sonunda uyandırabildi. Şahıssa şaşkınlık yaşayarak, “Burası neresi” diye sordu. Araç sürücüsü, alkol dahil hiçbir şey kullanmadığını, başının dönerek gözlerinin karardığını söyledi. Z.A. daha sonra tahlillerinin yapılması için ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Trafiği aksatan araç ise polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.