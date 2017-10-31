Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Huzeyfe Kahel idaresindeki elektrikli bisiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Yücel'e (93) çarptı. Kazada, Huzeyfe Kahel ile Osman Yücel yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Osman Yücel, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 9 gün boyunca tedavi gören Yücel yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.