Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Huzeyfe Kahel idaresindeki elektrikli bisiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Yücel'e (93) çarptı. Kazada, Huzeyfe Kahel ile Osman Yücel yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Osman Yücel, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 9 gün boyunca tedavi gören Yücel yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Elektrikli bisikletin çarptığı adam hayatını kaybetti
31.10.2017 - 16:37 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da, geçtiğimiz günlerde yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı esnada elektrikli bisikletin çarpması sonucu ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.
Etiketler : adıyaman,haberler,kaza,
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