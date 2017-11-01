Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da internet üzerinden araçlarını satmaya çalışan kişileri sahte EFT makbuzlarıyla dolandıran çete çökertildi. Araçlar, mağdurlara geri teslim edildi. Art arda emniyete gelen 23 vatandaş, otomobilini satarken dolandırıldığını söyledi. İhbarı değerlendiren polis, harekete geçti. Ekipler, yaptığı çalışmada şu bilgilere ulaştı: Ofis tutan ve iyi giyinen şahıslar kendilerini müteahhit ya da galerici gibi varlıklı kişiler olarak tanıtıyor. Ardından internet üzerinden araçlarını satmak için ilan veren kişilerle irtibata geçiyor. Daha sonra da parada anlaşarak satıcıyla birlikte notere gidiyor. Noterin kapanış saatlerine yakın aceleyle işlem yapan dolandırıcılar, cep telefonu üzerinden EFT yapıyormuş gibi gösterip, mağdurun “Paramı tam ve eksizsiz aldım” diyerek satış sözleşmesine imza atmasını sağlıyor. Satışın tamamlanmasının ardından da ortadan kayboluyor. Şebeke elemanları, bir başka notere giderek aynı gün içinde aracın bir kaç defa daha el değiştirmesini sağlayarak mağdurun takibinden kurtuluyor.

DOKTORUNDAN İNTİKAM ALMIŞ

Bu bilgiler doğrultusunda polis, 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında biri kadın olmak üzere 30 kişi gözaltına alınırken, dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonları, satış sözleşmeleri ele geçirildi. Soruşturma sonucu çetenin 3 ay içinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde otomobili hiç para vermeden üzerlerine geçirdikleri belirlendi. Hatta vatandaşların parasıyla gece kulübünde eğlendikleri ortaya çıktı. Ayrıca zanlılardan birinin tedavi için gittiği diş doktorunu da kendisinden fazla para aldığı için intikam amacıyla aynı yöntemle dolandırdığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.