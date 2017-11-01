Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Van-Bahçesaray yolunun kapanmasına neden oldu. Van merkezde 2 günden buyana etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Haber için bölgeye giden İHA muhabiri aracına zincir takmasına rağmen ancak 300 metre gittikten sonra geri dönmek zorunda kaldı. Geri dönen muhabir telefonların çektiği bölgede Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye şefini arayıp yolun kapalı olduğunu iletti.