Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Burak Aslan'ın (25) kullandığı 33 KDP 23 plakalı motosiklet, otogar yönüne giderken kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ve sürücü yola sürüklendi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.Motosiklet sürücüsünün cenazesi Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.