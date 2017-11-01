Edinilen bilgilere göre, Selahattin Burak Aslan'ın (25) kullandığı 33 KDP 23 plakalı motosiklet, otogar yönüne giderken kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ve sürücü yola sürüklendi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.Motosiklet sürücüsünün cenazesi Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mersin'de motosiklet kazası: 1 ölü
01.11.2017 - 09:45 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Anamur ilçesinde park halindeki bir araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : Mersin,kaza,
515998 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515998.aspx
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