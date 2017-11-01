Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 8 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda avukatlar evlerinde gözaltına alındı. Avukatların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dökümanlara el konuldu. Şüpheli avukatlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.