Ödül alan işadamları öğretmenleri tarafından bu şekilde onurlandırılmalarının kendilerini ayrıca çok mutlu ettiğini ve duygulandıklarını ifade ettiler. Öğretmenler de bu öğrencileri ile çok gurur duyduklarını başarılarının devamı dilediklerini ifade ettiler. Törende sanatçı Bünyamin Aksungur ve Kenan Certel sevilen türküleri ve marşları ile davetlileri coşturdu.
‘Hababam Sınıfı’nda ödül için buluştular
01.11.2017 - 09:52 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya Arifiye Öğretmen Okulları Derneği ve Arifiye Öğretmen Liseleri mezunlarının ortaklaşa düzenlediği mezunlar buluşması ve iş dünyası ödül töreni İstanbul Adile Sultan Kasrı Validebağ Öğretmen evindeki “Hababam Sınıfı” okulunda yapıldı. İş dünyasında başarılı olan Arifiye mezunlarına öğretmenleri tarafından üstün başarı plaketleri verildi.
Etiketler : Sakarya,Arifiye,
516030 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516030.aspx
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