Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödül alan işadamları öğretmenleri tarafından bu şekilde onurlandırılmalarının kendilerini ayrıca çok mutlu ettiğini ve duygulandıklarını ifade ettiler. Öğretmenler de bu öğrencileri ile çok gurur duyduklarını başarılarının devamı dilediklerini ifade ettiler. Törende sanatçı Bünyamin Aksungur ve Kenan Certel sevilen türküleri ve marşları ile davetlileri coşturdu.