Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki evinden bahçeye çalışmaya giden Ümmühan Cedit (75) eve gelmeyince yakınları aramaya çıktı. Bahçede yaşlı kadını hareketsiz halde bulan yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri de çağrıldı. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık yaşlı kadının cenazesini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Yeşilköy Mahalle Muhtarı Ali Bülbül, “Eşi Mustafa Cedit ile bahçelerine çalışmaya gitmişler. Ümmühan Cedit, eşinden önce eve gitmek için bahçeden ayrılmış. Mustafa Cedit eve geldiğinde eşinin olmadığını görünce biraz bekledikten sonra yakınlarıyla birlikte aramaya çıkmışlar. Akşam 20.00 sıralarında bahçe içerisinde cansız bedeniyle karşılaşmışlar” dedi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.