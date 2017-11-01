Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel olarak imal edilen ızgara üzerinde yeşil zeytinlerin bir süre pişirildiğini ifade eden Soykara, “Bu ürünü biz 'gril zeytin' diye adlandırıyoruz. Türkçe ismi ise ızgara edilmiş zeytin. Çekirdeği çıkartılmış zeytinden yapılan ızgara zeytin olarak adlandırılıyor. Çekirdeği çıkmış olduğu için birçok kişinin salatalarda, salatanın üzerinde gerek meze tarzı soğuk olarak yenebilen zeytinyağının içinde bekletilmiş çeşnili güzel bir üründür. Bu ürünü yaklaşık 6 aydan beri üretiyoruz. Halkın ilgisi büyük oldu. Müşterilerimiz farklı tat hissetmek için almak istiyor” dedi.







Edremit bölgesinin zeytinlerinden, kimyon ve sarımsak ile tatlandırılan zeytinler Kazdağları'nın çeşitli çeşni veren baharatları ve bitkileriyle zenginleştirilip farklı lezzetleri takip edenlerin damak zevklerine sunuluyor.





