Edinilen bilgilere göre olay, Kartepe’de faaliyet gösteren bir beton fabrikasında meydana geldi. İsmail Bayraktar (36) fabrikada çalıştığı esnada iş makinesinin devrilmesi sonucu makinenin altında kaldı. Kazayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayraktar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında Bayraktar’ın cenazesi İzmit Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Bayraktar’ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı.
İş makinesinin altında kalan adam öldü
01.11.2017 - 13:34 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çalıştığı beton fabrikasındaki iş makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti.
Etiketler : kocaeli,iş kazası,haberler,
516074 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516074.aspx
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