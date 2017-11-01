Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Kartepe’de faaliyet gösteren bir beton fabrikasında meydana geldi. İsmail Bayraktar (36) fabrikada çalıştığı esnada iş makinesinin devrilmesi sonucu makinenin altında kaldı. Kazayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayraktar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında Bayraktar’ın cenazesi İzmit Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Bayraktar’ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı.