Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı amcası tarafından ayaklarından zincirle bağlanan Y.M.T., evde kimsenin olmadığını fırsat bilerek, kaçıp yakında bulunan inşaat işçilerine sığındı. Emek Mahallesi Akhisar Sokak’taki bir evde yaşadığı öğrenilemeyen gencin ayaklarındaki zincir inşaat işçileri tarafından kesilerek çıkartıldı. İşçilerin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine amca İzzet T. gözaltına alındı.Şüpheli İzzet T.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.