Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı amcası tarafından ayaklarından zincirle bağlanan Y.M.T., evde kimsenin olmadığını fırsat bilerek, kaçıp yakında bulunan inşaat işçilerine sığındı. Emek Mahallesi Akhisar Sokak’taki bir evde yaşadığı öğrenilemeyen gencin ayaklarındaki zincir inşaat işçileri tarafından kesilerek çıkartıldı. İşçilerin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine amca İzzet T. gözaltına alındı.Şüpheli İzzet T.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Amcası zincire vurdu, inşaat işçilerine sığındı
01.11.2017 - 14:30 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de amcasının zincirle bağladığı genç, kurtularak inşaat işçilerine sığındı.
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516094 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516094.aspx
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