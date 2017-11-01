Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir okulda kimya öğretmenliği yapan emekli Lamia Avşar (65), muayene olmak için hastaneye gitti. Hastane çıkışında telefonda oğluyla konuşan Avşar’a 44 yaşındaki H.Ç. idaresindeki 16 DH 273 plakalı araç çarptı. Ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Lamia Avşar hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.