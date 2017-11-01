Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk kaza, Fatsa-Kumru karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Ahmet Salgar yönetiminde ki 52 KD 559 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ahmet Salgar, Hiranur Salgar, Abdulkadir Salgar, Duygu Salgar, Asiye Salgar, Hülya Yüksel ve Yaren Yüksel yaralandı. İkinci kaza ise Ordu-Samsun karayolu Fatsa Elekçi köprüsü mevkisinde meydana geldi. 34 PJ 8537 plakalı motosikletin sürücüsü Emin Agah Gündüz motorunun hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek yere düştü. Kaza sonucu motor sürücüsü yaralandı. Her iki kazadaki yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanede tedavi altına alındı.