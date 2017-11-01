Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Uylubağı köyünde Arif Çelik'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi. Traktörün altında kalan ve çevredekiler tarafından çıkarılan Çelik, ambulansla Sulusaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çelik, kurtarılamadı.