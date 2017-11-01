İlçeye bağlı Uylubağı köyünde Arif Çelik'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi. Traktörün altında kalan ve çevredekiler tarafından çıkarılan Çelik, ambulansla Sulusaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çelik, kurtarılamadı.
Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
01.11.2017 - 17:19 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : tokat,tokat kaza,haberler,traktör,
516150 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516150.aspx
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