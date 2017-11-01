Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde Milli Eğitim Vakfı Ortaokulunda bir temizlik görevlisinin delinen tuz ruhu bidonunu okulun girişindeki ağacın kenarına dökmesi sonucu, çok sayıda öğrenci oluşan gazdan rahatsızlanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngöneş, şehirde bulunan hastanelere yaşanan olaydan rahatsızlandığını belirterek toplam 165 öğrencinin başvurduğunu, yapılan son tahlillerle an itibari ile hastanelerde bu sebepten şikâyetçi ve rahatsız öğrencinin kalmadığını açıkladı.
Tuz ruhundan etkilenen öğrenciler taburcu oldu
01.11.2017 - 19:07 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngöneş, okulda bahçeye dökülen tuz ruhundan etkilenen öğrencilerin tamamının taburcu olduğunu söyledi.
Etiketler : tuz ruhu,öğrenci,Feramiş Ender Güngöneş,
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