Olay 05.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 75/9. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 67 yaşındaki Mehmet Alkan apartmanın girişindeki merdivenlerde hareketsiz şekilde duruyordu. Durumu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alkan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinin incelenmesinin ardından Alkan’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Yaşlı adam apartman girişinde ölü bulundu
02.11.2017 - 08:49 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu’nda 67 yaşındaki adam apartman girişindeki merdivenlerde ölü bulundu.
Etiketler : Zeytinburnu,yaşlı adam,
516291 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516291.aspx
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