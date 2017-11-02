Batan gemiden çıkan parçalar görüntülendi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile açıklarında batan ‘Bilal Bal’ isimli Türk gemisi dün Şile açıklarında batmıştı. Mürettebatı arama çalışmaları gün ışığıyla tekrar başladı. Ayrıca ekiplerin denizden çıkardıkları gemi parçaları da görüntülendi. Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyunda “Bilal Bal” isimli kargo gemisi Şile açıklarında battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 kişilik mürettebatı olduğu öğrenilen gemi için arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Ayrıca gemiden çıkan malzemeler de görüntülendi.