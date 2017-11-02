Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih'te, Afrika kökenli kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Tekirdağ'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Eylül'de Kasım Katip Mahallesi Sepetçi Sokağı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen Afrika kökenli erkeğin tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki çalışma sonucunda, şüpheli Mehmet S'nin kavga ettiği Afrika kökenli kişiyi kamyonundan çıkardığı tüfekle vurarak kaçtığı tespit edildi. Zanlının Tekirdağ'a kaçtığını belirleyen ekipler, Mehmet S'yi Saray ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.