İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü, Honaz'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) piyasaya sahte para sürüleceğini öğrendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, OSB'ye gelen ve içinde 6 kişinin bulunduğu minibüsü durdurdu. Yapılan aramada, hepsi sahte olmak üzere, 200 liralık 222 banknot, 100 liralık 405 banknot, 20 liralık 1385 banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen sahte paraların gerçeklerinden ayırt edilmesinin oldukça zor olduğu kaydedildi.