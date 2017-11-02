Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günde yüzlerce kişinin ve Bilecik'e çevre illerden ziyarete gelen turların uğrak yeri olan Gölpark Mesire Alanı'nın patates tarlasına dönen yolları vatandaşları çileden çıkardı. Mesire alanın pikniğe gelen vatandaşlar yollarda oluşan çukurlara girmemek için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Gölpark'ı çevreleyen yol bakımsızlıktan dökülürken adeta köstebek yuvasına dönmüş. Yetkileri biran önce buraya bir çözüm bulması gerekiyor. Biz gibi çoğu insan bu durumdan şikayetçi. Çukurlar küçük değil bazıları 15 santime ulaşan çukurlar oluşmuş. Arabalarımızda hasar görüyor. Çukurlara girmek için uğraşıyoruz ama olmuyor. Birinden kaçarken, diğerine giriyoruz. Kış gelemeden bu yolları bakım yapsalar çok iyi olur" dedi.