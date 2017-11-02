Olay, bugün merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. H.S., sokakta yürüdüğü sırada polis ekiplerini görünce elindeki poşeti yere atarak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan H.S.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. H.S.'nin attığı poşetin içinden satışa hazır 10 paket esrar çıktı. Emniyete götürülen H.S.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, ailesine teslim edildiği öğrenildi.
13 yaşındaki çocuk uyuşturucu satarken yakalandı
02.11.2017 - 17:30 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da, 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki H.S., uyuşturucu satarken yakalandı.
Etiketler : çocuk,uyuşturucu,haberler,adana,
516443 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516443.aspx
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