Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) arasında tartışmalara sebep olan ve projesi bir süre durdurulan İzmir Gediz Deltası Kuş Cenneti, tekrar hayata dönüyor. Kuş göç yolları üzerinde yer alan Gediz Deltası, 1998’de Ramsar Alanı olarak ilan edilmesinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmeye başladı. İZKUŞ, 2008’de alanın yönetilmesinde pay sahibi oldu. Bunun sonucu son 2 yılda herhangi bir yatırım gerçekleştirilmediği gerekçesiyle Bakanlık ile İZKUŞ arasındaki protokol 2016’dan sonra yenilenmedi. Bölgedeki yatırımları tek başına kontrol altına alan Bakanlık, Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı çerçevesinde yeni çalışmaların başlangıcını verdi. Bu kapsamda ilk olarak 2018 sonuna kadar kullanımı güvenli olmayan ve onarılmayan Kuş Gözlem Kulesi yenilenecek. Ziyaretçilerin rahat gözlem yapabilmesi için ilave Kuş Gözlem Kuleleri inşa edilecek. Ziyaretçi Merkezi de yenilecek ve ilave olarak çocuklara yönelik “Tabiat Eğitim Merkezi” oluşturulacak. Yeni Yönetim Planı çerçevesinde; başta flamingo adasındaki flamingolar olmak üzere, deltanın diğer türleri ve yaşama ortamları izlenecek. Düzenli sayımları yapılacak, envanteri güncellenecek. Delta ve çevresinde sıkı tedbirler uygulanacak, düzenli kontrollerle aykırı davranışta bulunanlara idari işlem uygulanacak.