Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Güneyce köyünde yaşayan Fatma Yılmaz (90), kışlık yakacak ihtiyacı için sel sularının sürüklediği odunları topladı. Sırtında odunları taşıyan Fatma Nine’nin bu görüntüleri yürek burktu. Aylık 350 liraya kiraladığı evde tek başına yaşayan yaşlı kadına yardım eli uzatıldı. Durumu öğrenen İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, Yılmaz’a bir kamyon odun gönderdi. Bölge kadınlarının vefakâr ve çalışkan olduğunu belirten Başkan Kösoğlu, Fatma Nine’nin ilerleyen yaşına rağmen çalışmasıyla gençlere taş çıkardığını dile getirdi. Köseoğlu “Bu durum kahvehanelerde oturan gençlere örnek olmalı. Bu yaşta çalışan insan benim için çok değerlidir. Bizde evlatları olarak onlara elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Biz onların hizmetindeyiz” dedi. Belediye başkanına teşekkür eden Fatma Nine, odun yardımı sebebiyle çok memnun olduğunu belirtti; eksik olan televizyon ve buzdolabı ihtiyaçları için de yardım istedi. Kösoğlu, bu eksikliklerinin de giderileceği sözünü verdi. Öte yandan yaşlı kadının hayatı dram çıktı. Sekiz çocuk annesi olan Yılmaz’ın, eşi gurbette çalıştığı sırada, sırtında taşıdığı erzaklar ile çocuklarını büyüttüğü öğrenildi. 19 yıl önce eşini kaybeden Yılmaz’ın 11 yıl önce de oğullarından birinin intihar ettiği belirtildi.