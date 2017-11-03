Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki Ballıkayalar Kanyonu, sarı ve yeşilin tonlarıyla sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki adını verdiği bin 847 hektar alanı kapsayan tabiat parkının içinde bulunan doğa harikası kanyon, ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Bölgedeki yoğun sanayiye rağmen zengin bir flora ve faunası bulunan park, 15'i bölgeye ait 416 canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Uzunluğu 1,5 kilometre olan, genişliği 40 ile 80 metre arasında değişen kanyonun çevresinde Tavşanlı, Pelitli, Köseler, Balçık ve Muallimköy gibi yerleşim merkezleri yer alıyor. Kanyon, Akdeniz ile Avrupa-Sibirya bitkiler coğrafyasının geçit kuşağında bulunuyor.

Göl, çağlayanlar, travertenler ve seyir terasları

Ballıkayalar Kanyonu, dağcılığa meraklı olanların gözde eğitim alanı konumunda bulunuyor. Kanyonda göl, küçük çağlayanlar, travertenler üzerinde seyir terasları ve kamp yapmaya elverişli düzlükler yer alıyor.

Tabiat harikası kanyon, sonbaharda da ağaçların döktüğü rengarenk yapraklarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Hem bu güzellikleri görüntülemek hem de doğal yaşamla iç içe olmak isteyen doğa tutkunları, kartpostallık görüntüler yakalama fırsatı buluyor.

İstanbul'a yarım saat mesafede yer alan bölge, trekking yapmak isteyenler ve günübirlik ziyaretçiler tarafından da tercih ediliyor.