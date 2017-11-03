Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok kuş türüne üreme ve barınma imkanı sunan, kefal, yayın gibi balıkların yaşadığı nehrin iki yanında yetişen söğüt, kavak, kayın ağaçları renk cümbüşüyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Amatör fotoğrafçı ve dağcı Zakir Akın, Aras Nehri'nin sonbaharda değişen renkleriyle farklı bir güzelliğe sahne olduğunu belirterek, "Sarı, yeşil renklerin bütün tonlarını görmek mümkün. Stres atmak ve fotoğraf çekmek için buraya geliyoruz. Kışın Aras'ın büyük bölümü buzla kaplanıyor. Balıkçılar buzları kırıp balık avlıyorlar. Yani her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor." dedi.

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