Yangın, Gazibey Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak ile Kamelya Sokak arasındaki evlerde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında, 4 ailenin yaşadığı ev küle döndü. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle saatler sonra söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri, alev alev yanan evleri ise gözyaşı dökerek izledi.
Tekirdağ'da 4 ev kül oldu
03.11.2017 - 11:30 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde çıkan yangının diğer binalara da sıçrayınca 4 ev küle döndü.
Yangın, Gazibey Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak ile Kamelya Sokak arasındaki evlerde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında, 4 ailenin yaşadığı ev küle döndü. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle saatler sonra söndürüldü.
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