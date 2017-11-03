Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Gazibey Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak ile Kamelya Sokak arasındaki evlerde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında, 4 ailenin yaşadığı ev küle döndü. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle saatler sonra söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri, alev alev yanan evleri ise gözyaşı dökerek izledi.