Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Küçük Liman mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 metre uzunluğundaki ‘Çalışkanlar’ isimli balıkçı teknesi, kaptanının uyuması nedeniyle sürüklendikten sonra kayalıkların bulunduğu bölgede karaya oturdu. Sarsıntıyla uyanan kaptan, durumu fark edince, diğer balıkçı teknelerine haber verdi. Karaya oturan balıkçı teknesi, başka bir teknenin kaptanının yardımıyla kurtarıldı. Kaptan, balıkçı teknesinin kurtarılmasının ardından yoluna devam etti.