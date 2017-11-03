Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenibosna'da canına kıymak isteyen bir kişi E5 karayolu yakınındaki çok katlı bir binanın çatısına çıktı. Eylemi gerçekleştiren kişinin inşaat halindeki binada çalışan ve parasını alamadığını öne süren bir işçi olduğu iddia edildi.