Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek merkeze bağlı Alpagut Köyünde ikamet eden S.K.’nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 2 adet altın kemer ile 6 adet helenistlik sikke, 3 adet ok ucu, 3 adet levha üzerine resimli tabla, 1 adet bıçak, 1 adet taş üzerine tavşan figürlü taş, 1 adet gümüş bileklik, 1 adet hac işareti, 4 tane adak heykelcik, 3 adet normal heykel, 2 adet inci kolye, 1 adet büyüteç, 2 adet kırılmış taş ve 1 adet kurşun ele geçirildi. Jandarma ekipleri, yakalanan tarihi eserlere el koyarken S.K.’yi ise gözaltına aldı. Jandarma ekiplerince yakalanan tarihi eserler, değerinin tespiti için Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

